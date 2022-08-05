***SASA* *TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA******TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SASA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketi (SASA) tarafından SASA Adana tesislerinde yaptırılması planlanan "Yeni PSF ile MTR Tesisleri Yapım İşlerini" üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir mektubu almıştır. Projenin toplam süresi mobilizasyon dahil 25 aydır. Proje bedeli 61 milyon ABD Doları'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052532BIST