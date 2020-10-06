***SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.10.2020 11:01
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş."nin ticaret unvanının SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 07/10/2020 tarihinden itibaren "SAY YENILENEBILIR ENERJI" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878503
BIST
11:181.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,74
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:187,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7744
En Düşük
7,7419
11:189,1541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:18476,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,16
|Açılış
|: 476,59
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:18
|YAPRK
|85,80
|1.520.891
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.796.225
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|340.958
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,70
|2.164.257
|% -7,88
|
|GARAN
|7,28
|868.232.565
|% 1,39
|
|SISE
|6,98
|522.979.569
|% -0,57
|
|ODAS
|3,10
|288.536.044
|% 2,65
|
|ASELS
|18,78
|239.537.347
|% 0,43
|
|GUBRF
|37,12
|182.939.189
|% 5,94
|
|GARAN
|7,28
|868.232.565
|% 1,39
|
|ODAS
|3,10
|288.536.044
|% 2,65
|
|SISE
|6,98
|522.979.569
|% -0,57
|
|BSOKE
|2,14
|116.146.777
|% 1,42
|
|KRDMD
|3,50
|137.501.616
|% 0,00
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7688
|7,7734
|% 0,11
|
|Euro
|9,1476
|9,1541
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,0331
|10,0834
|% -0,17
|
|Frank
|8,4453
|8,4962
|% -0,07
|
|Riyal
|2,0626
|2,0729
|% -0,06
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,57
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,35
|41,35
|0,06
|