***SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [SAYAS]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş."nin ticaret unvanının SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 07/10/2020 tarihinden itibaren "SAY YENILENEBILIR ENERJI" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878503BIST