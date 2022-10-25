***SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
25.10.2022 12:08
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
SAY YENILENEBILIR ENERJI 48 26/10/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073892
BIST
12:073.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 21,45
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
12:0718,6139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0310
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
12:0718,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0493
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
12:07983,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,75
|Açılış
|: 983,58
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler12:07
|TSPOR
|4,95
|273.129.325
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|19.420.230
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.712.915
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|432.747.156
|% 9,99
|
|DOGUB
|9,36
|14.536.283
|% 9,99
|
|YEOTK
|47,90
|77.124.653
|% -9,96
|
|PENTA
|63,80
|61.423.872
|% -9,95
|
|GESAN
|142,30
|508.550.711
|% -9,94
|
|CONSE
|7,38
|213.140.990
|% -9,89
|
|ALKA
|39,56
|206.885.393
|% -9,86
|
|THYAO
|101,00
|2.470.582.040
|% 1,51
|
|SASA
|107,10
|1.336.256.775
|% 7,10
|
|YKBNK
|9,58
|1.259.942.364
|% 2,24
|
|AKBNK
|15,75
|1.203.719.533
|% 1,88
|
|SISE
|33,00
|1.113.574.295
|% 1,66
|
|TSKB
|3,12
|663.038.655
|% 7,59
|
|EKGYO
|4,68
|993.922.761
|% 1,08
|
|SKBNK
|2,11
|434.336.506
|% 6,57
|
|YKBNK
|9,58
|1.259.942.364
|% 2,24
|
|ISCTR
|9,94
|1.035.062.468
|% 2,90
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6043
|18,6139
|% 0,17
|
|Euro
|18,3734
|18,3810
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,0050
|21,1104
|% 0,43
|
|Frank
|18,4831
|18,5944
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9339
|4,9587
|% 0,03
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-6,83
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|6.607
|6.709
|-29,00
|
|Tam
|6.631
|6.717
|-52,00
|
|Yarım
|3.231
|3.281
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,16
|
|B. Petrol
|90,66
|90,66
|-0,55
|