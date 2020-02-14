***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 10:32
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818985
BIST
11:25121.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 569,01
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.073
11:256,0577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
11:256,5657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5717
En Düşük
6,5408
11:25307,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,92
|Açılış
|: 307,21
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,25
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|17,95
|142.652.949
|% 13,61
|
|GSRAY
|2,72
|318.514.236
|% 13,33
|
|ISYAT
|2,94
|61.572.875
|% 13,08
|
|GLBMD
|3,38
|9.039.374
|% 11,92
|
|SAYAS
|4,10
|7.880.132
|% 10,81
|
|TUKAS
|12,60
|1.795.271
|% -17,43
|
|OZBAL
|2,43
|6.744.196
|% -7,25
|
|QNBFB
|52,50
|417.522
|% -5,91
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|KLMSN
|21,36
|27.160.408
|% -5,57
|
|THYAO
|14,97
|538.399.453
|% -0,13
|
|GSRAY
|2,72
|318.514.236
|% 13,33
|
|PETKM
|4,12
|266.788.889
|% 0,98
|
|SISE
|5,57
|246.855.100
|% 2,77
|
|ISGYO
|2,21
|242.981.783
|% 6,76
|
|GSRAY
|2,72
|318.514.236
|% 13,33
|
|ISGYO
|2,21
|242.981.783
|% 6,76
|
|CEMAS
|1,25
|119.704.549
|% 3,31
|
|PETKM
|4,12
|266.788.889
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,90
|177.555.622
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8838
|7,9234
|% 0,29
|
|Frank
|6,1571
|6,1942
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6112
|1,6193
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,25
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,48
|56,48
|0,14
|