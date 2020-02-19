***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 12:38
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820063
BIST
13:01119.115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -459,18
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.110
13:016,0649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,0640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0588
13:016,5533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
13:01313,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,87
|Açılış
|: 313,60
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|BJKAS
|3,34
|460.586.664
|% 13,61
|
|YBTAS
|4.499,10
|305.442
|% 10,00
|
|ORMA
|4,96
|62.072
|% 9,98
|
|TSPOR
|7,10
|362.832.781
|% 9,40
|
|VERTU
|6,60
|23.242.910
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,40
|9.640
|% -9,77
|
|EPLAS
|14,10
|17.906
|% -9,62
|
|GLBMD
|2,56
|4.542.370
|% -9,54
|
|KPHOL
|3,16
|5.593
|% -8,93
|
|GSRAY
|3,70
|880.515.511
|% 4,52
|
|THYAO
|14,89
|505.009.598
|% -0,93
|
|ASELS
|29,02
|503.990.903
|% -0,55
|
|BJKAS
|3,34
|460.586.664
|% 13,61
|
|TSPOR
|7,10
|362.832.781
|% 9,40
|
|GSRAY
|3,70
|880.515.511
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,30
|193.174.577
|% 0,78
|
|BJKAS
|3,34
|460.586.664
|% 13,61
|
|MNDRS
|1,92
|226.213.051
|% -3,52
|
|ODAS
|2,28
|238.659.251
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8608
|7,9002
|% -0,04
|
|Frank
|6,1385
|6,1755
|% -0,16
|
|Riyal
|1,6115
|1,6196
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|5,82
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|19,00
|
|Yarım
|1.000
|1.025
|9,19
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,32
|58,32
|0,57
|