***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:01
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820691
BIST
11:07114.976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -666,15
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:076,1124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,1080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
11:076,6057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6059
En Düşük
6,5655
11:07321,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,46
|Açılış
|: 321,18
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,28
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,31
|8.994.899
|% 10,90
|
|MRDIN
|5,65
|55.322.623
|% 9,50
|
|FMIZP
|48,36
|719.508
|% 8,24
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|MIPAZ
|3,02
|53.183.107
|% -15,17
|
|TSPOR
|5,30
|49.009.811
|% -14,93
|
|HATEK
|8,19
|3.945.154
|% -11,65
|
|ARMDA
|17,48
|158.320
|% -10,04
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|THYAO
|14,22
|338.758.007
|% -1,04
|
|ASELS
|28,26
|291.983.929
|% -0,35
|
|KRDMD
|2,67
|143.364.283
|% -1,48
|
|ODAS
|2,02
|114.798.069
|% -1,46
|
|PETKM
|3,89
|110.925.520
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,50
|90.133.929
|% -1,96
|
|ODAS
|2,02
|114.798.069
|% -1,46
|
|CEMAS
|1,23
|68.365.566
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,67
|143.364.283
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,16
|57.982.802
|% -1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8522
|7,8916
|% 0,21
|
|Frank
|6,1924
|6,2297
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6238
|1,6320
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.636
|15,90
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,58
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,59
|58,59
|-0,72
|