***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:49
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820744
BIST
10:47115.631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -10,60
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.631
En Düşük
114.453
10:476,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1113
En Düşük
6,0869
10:476,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5999
En Düşük
6,5655
10:47320,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,20
|Açılış
|: 320,92
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,28
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|MRDIN
|5,90
|44.029.927
|% 14,34
|
|DGGYO
|6,35
|7.866.230
|% 11,60
|
|BOLUC
|4,74
|19.137.373
|% 11,53
|
|ADNAC
|2,13
|23.038.886
|% 11,52
|
|TSPOR
|4,99
|34.332.289
|% -19,90
|
|MIPAZ
|2,98
|35.866.438
|% -16,29
|
|ESCOM
|2,33
|1.390.657
|% -14,34
|
|GSRAY
|2,71
|31.313.335
|% -13,14
|
|IZMDC
|9,54
|95.751
|% -12,72
|
|THYAO
|14,27
|262.923.745
|% -0,70
|
|ASELS
|28,48
|205.165.824
|% 0,42
|
|KRDMD
|2,69
|116.255.494
|% -0,74
|
|ODAS
|2,04
|85.641.941
|% -0,49
|
|PETKM
|3,90
|78.810.832
|% -1,02
|
|KRDMD
|2,69
|116.255.494
|% -0,74
|
|ODAS
|2,04
|85.641.941
|% -0,49
|
|CEMAS
|1,22
|49.081.439
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,51
|58.109.315
|% -1,31
|
|IHLGM
|1,16
|34.394.864
|% -1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8525
|7,8919
|% 0,21
|
|Frank
|6,1896
|6,2269
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6238
|1,6320
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|14,34
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,57
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|-0,62
|