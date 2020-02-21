***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 11:49
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820783
BIST
14:39115.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -134,57
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
14:396,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1262
En Düşük
6,0869
14:396,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6201
En Düşük
6,5655
14:39321,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 3,87
|Açılış
|: 321,59
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,89
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,39
|14.328.393
|% 12,30
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|HUBVC
|31,40
|59.121.784
|% 11,19
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|YBTAS
|5.142,00
|327.508
|% 9,99
|
|MIPAZ
|2,99
|130.365.918
|% -16,01
|
|HATEK
|8,36
|9.140.114
|% -9,82
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|TSPOR
|5,75
|75.990.673
|% -7,70
|
|GSRAY
|2,91
|56.069.882
|% -6,73
|
|THYAO
|14,24
|831.445.996
|% -0,90
|
|ASELS
|28,44
|662.282.271
|% 0,28
|
|IPEKE
|9,69
|469.372.247
|% 5,21
|
|KOZAA
|12,26
|425.890.668
|% 9,07
|
|HALKB
|6,70
|300.668.748
|% -1,76
|
|ODAS
|2,05
|246.949.172
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,52
|166.484.690
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,24
|134.144.406
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,18
|118.583.159
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,68
|269.437.735
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8975
|7,9371
|% 0,79
|
|Frank
|6,2077
|6,2451
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6269
|1,6350
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|14,28
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.129
|2.161
|31,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|33,33
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|16,12
|
|Çeyrek
|514
|526
|8,07
|
|Gümüş.Ons
|18,47
|18,51
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,02
|58,02
|-1,29
|
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