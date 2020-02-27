***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 13:52
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821980
BIST
13:43112.502
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -2.669,14
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
112.372
13:436,1721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1733
En Düşük
6,1506
13:436,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0580
|Açılış
|: 6,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7581
En Düşük
6,6963
13:43326,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,60
|Açılış
|: 326,59
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|11,33
|432.801
|% 7,70
|
|BRYAT
|74,70
|29.478.148
|% 2,47
|
|ALYAG
|0,75
|363.830
|% 1,35
|
|AEFES
|24,48
|20.510.593
|% 0,74
|
|ASLAN
|35,52
|2.161.087
|% 0,11
|
|TSPOR
|5,44
|28.894.116
|% -10,82
|
|ALGYO
|15,89
|112.520.829
|% -10,73
|
|GSRAY
|3,51
|52.343.148
|% -10,69
|
|BJKAS
|2,50
|12.810.095
|% -10,07
|
|SNPAM
|5,69
|1.442.149
|% -9,68
|
|THYAO
|12,62
|1.256.200.736
|% -4,68
|
|ASELS
|27,82
|590.480.982
|% -4,07
|
|KRDMD
|2,81
|487.538.597
|% -3,44
|
|IHLGM
|1,34
|393.162.511
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,51
|243.246.729
|% -0,66
|
|IHLGM
|1,34
|393.162.511
|% 0,75
|
|KRDMD
|2,81
|487.538.597
|% -3,44
|
|EKGYO
|1,51
|243.246.729
|% -0,66
|
|THYAO
|12,62
|1.256.200.736
|% -4,68
|
|KARSN
|1,84
|149.894.626
|% -5,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9267
|7,9664
|% 0,10
|
|Frank
|6,3264
|6,3645
|% 0,81
|
|Riyal
|1,6395
|1,6478
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,43
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,74
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|17,39
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|8,41
|
|Çeyrek
|522
|534
|4,21
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,89
|51,89
|-0,92
|