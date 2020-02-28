***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:09
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822541
BIST
11:04104.046
En Yüksek
|Değişim
|: -5,77%
|| -6.372,34
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
11:046,2388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0384
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:046,8810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0593
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
11:04326,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,34
|Açılış
|: 326,57
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,68
|7.198.147
|% 15,33
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYLUM
|3,10
|527.663
|% 9,16
|
|OYAYO
|3,66
|4.272.061
|% 8,28
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|IZMDC
|8,61
|95.365
|% -15,59
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|THYAO
|11,08
|284.373.271
|% -8,81
|
|ASELS
|26,22
|179.580.014
|% -6,29
|
|PETKM
|3,58
|65.870.181
|% -4,28
|
|GARAN
|9,35
|63.943.365
|% -8,24
|
|KRDMD
|2,58
|63.496.115
|% -5,49
|
|IHLGM
|1,19
|60.765.112
|% -7,75
|
|EKGYO
|1,34
|55.003.981
|% -8,84
|
|CEMAS
|1,11
|30.735.550
|% -9,02
|
|THYAO
|11,08
|284.373.271
|% -8,81
|
|YKBNK
|2,27
|58.922.546
|% -7,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0096
|8,0498
|% 0,49
|
|Frank
|6,4302
|6,4690
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6591
|1,6675
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|2,16
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,39
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,31
|50,31
|-1,42
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