***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:11
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826095
BIST
15:23104.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 705,61
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
103.751
15:236,1290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0178
|Açılış
|: 6,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
15:236,9802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0496
|Açılış
|: 6,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
15:23327,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -4,04
|Açılış
|: 327,77
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|3.600.372
|% 14,73
|
|HATEK
|8,88
|17.173.404
|% 13,12
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|817.570
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,78
|3.866.487
|% -8,72
|
|DERIM
|6,10
|2.118.487
|% -7,58
|
|BANVT
|16,00
|2.639.577
|% -7,51
|
|OZKGY
|2,53
|24.686.371
|% -6,99
|
|THYAO
|10,56
|664.473.541
|% 1,73
|
|ASELS
|27,52
|565.198.742
|% -0,86
|
|GARAN
|9,46
|389.030.389
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,34
|313.207.440
|% 2,18
|
|ODAS
|1,82
|177.019.286
|% -2,67
|
|YKBNK
|2,34
|313.207.440
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,24
|126.892.090
|% -1,59
|
|ODAS
|1,82
|177.019.286
|% -2,67
|
|THYAO
|10,56
|664.473.541
|% 1,73
|
|KRDMD
|2,35
|142.949.888
|% -3,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9596
|7,9995
|% -0,94
|
|Frank
|6,5509
|6,5904
|% -0,91
|
|Riyal
|1,6268
|1,6350
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-16,15
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-8,57
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,15
|
|Çeyrek
|524
|536
|-2,07
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,33
|37,33
|2,97
|