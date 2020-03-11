***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:06
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826827
BIST
10:08100.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -627,19
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
101.480
En Düşük
100.200
10:086,1401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0164
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
10:086,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
10:08328,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,98
|Açılış
|: 328,84
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|3,33
|3.638.863
|% 12,50
|
|EPLAS
|13,65
|1.229
|% 9,20
|
|MMCAS
|1,00
|210
|% 8,70
|
|NUGYO
|3,19
|45.198
|% 8,50
|
|YONGA
|11,83
|7.867
|% 7,55
|
|OYAYO
|4,78
|380.899
|% -14,95
|
|DAGHL
|2,31
|46.355
|% -14,76
|
|TSPOR
|4,29
|24.897.031
|% -10,06
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|ASELS
|25,38
|87.643.750
|% -2,01
|
|THYAO
|9,88
|71.136.007
|% -0,90
|
|GARAN
|9,43
|43.085.275
|% 0,86
|
|TSPOR
|4,29
|24.897.031
|% -10,06
|
|PETKM
|3,31
|18.711.522
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,16
|16.890.843
|% -2,52
|
|EKGYO
|1,28
|14.168.229
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,63
|6.370.038
|% -4,55
|
|KARSN
|1,51
|14.858.279
|% 0,00
|
|ODAS
|1,66
|16.452.657
|% -3,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8834
|7,9229
|% -0,55
|
|Frank
|6,5482
|6,5877
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6304
|1,6386
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|15,09
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|37,27
|37,27
|0,05
|