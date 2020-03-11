***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:54
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826862
BIST
11:00102.439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.376,01
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
11:006,1403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0162
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
11:006,9496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
11:00328,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,63
|Açılış
|: 328,21
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,95
|56.485.301
|% 18,62
|
|DEVA
|9,69
|41.048.935
|% 16,89
|
|SELEC
|7,14
|20.108.140
|% 16,10
|
|RTALB
|2,20
|8.228.253
|% 14,58
|
|ECZYT
|10,49
|18.962.314
|% 14,15
|
|OYAYO
|4,78
|534.485
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,96
|1.479.918
|% -14,45
|
|DAGHL
|2,42
|125.959
|% -10,70
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|ASELS
|25,76
|255.726.030
|% -0,54
|
|THYAO
|10,07
|213.759.512
|% 1,00
|
|GARAN
|9,50
|118.988.444
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,52
|93.453.166
|% -5,24
|
|YKBNK
|2,31
|66.307.732
|% 2,21
|
|IHLGM
|1,19
|52.113.429
|% 0,00
|
|ODAS
|1,71
|53.566.160
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,29
|39.788.076
|% 0,78
|
|KARSN
|1,54
|46.412.833
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,31
|66.307.732
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8985
|7,9381
|% -0,36
|
|Frank
|6,5410
|6,5804
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6308
|1,6390
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|12,90
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|36,84
|36,84
|-0,38
|