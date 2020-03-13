***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 11:45
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828307
BIST
11:3794.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 755,08
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:376,2881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0292
|Açılış
|: 6,2890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:377,0485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0244
|Açılış
|: 7,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:37319,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,43
|Açılış
|: 319,93
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|ENKAI
|6,00
|1.025.658
|% 9,09
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|66,55
|1.668.769
|% 7,34
|
|AKGRT
|5,06
|2.677.221
|% -15,38
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|24,68
|411.349.846
|% 1,31
|
|THYAO
|8,69
|340.463.773
|% 2,48
|
|GARAN
|9,13
|199.020.260
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,20
|140.935.023
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,00
|124.127.341
|% 0,00
|
|ODAS
|1,29
|90.829.968
|% -2,27
|
|YKBNK
|2,20
|140.935.023
|% 3,29
|
|IHLGM
|0,87
|54.314.041
|% -3,33
|
|KRDMD
|2,00
|124.127.341
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,16
|66.889.383
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9108
|7,9505
|% -0,00
|
|Frank
|6,6259
|6,6658
|% -0,56
|
|Riyal
|1,6706
|1,6790
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|5,24
|
|Altın Gr.
|320
|320
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,64
|15,68
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,63
|34,63
|1,41
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