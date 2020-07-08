***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 12:18
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856669
BIST
12:47119.070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -268,44
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
12:476,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:477,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:47397,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,77
|Açılış
|: 397,74
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,81
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.703.468
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.114.539
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.791.507
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.646.888
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.422.068
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,90
|5.866.715
|% -7,39
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|FENER
|12,95
|65.940.729
|% -6,02
|
|MARTI
|1,41
|18.028.697
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,26
|1.206.442.904
|% 0,89
|
|SISE
|6,51
|1.070.873.264
|% 0,31
|
|PETKM
|4,37
|680.797.158
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,40
|678.243.465
|% 4,27
|
|GARAN
|8,22
|627.770.306
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,26
|1.206.442.904
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,92
|329.173.212
|% 2,13
|
|SISE
|6,51
|1.070.873.264
|% 0,31
|
|PETKM
|4,37
|680.797.158
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,40
|678.243.465
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5647
|8,6077
|% -0,16
|
|Frank
|7,2580
|7,3017
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|5,52
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.591
|7,10
|
|Tam
|2.647
|2.659
|7,30
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,60
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|