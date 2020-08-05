SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|21,86
|2.113.815
|% 9,96
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|CRDFA
|5,35
|16.116.861
|% 9,86
|OYAYO
|6,58
|6.087.403
|% 9,85
|BRMEN
|2,15
|1.062.143
|% 9,69
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,1487
|9,1946
|% 1,99
|Frank
|7,6570
|7,7032
|% 2,00
|Riyal
|1,8635
|1,8729
|% 1,85
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|15,26
|Altın Gr.
|458
|458
|10,83
|Cumhuriyet
|2.992
|3.042
|58,00
|Tam
|3.082
|3.131
|59,80
|Yarım
|1.496
|1.526
|29,10
|Çeyrek
|750
|765
|14,60
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,57
|0,54
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,25
|B. Petrol
|44,67
|44,67
|0,24
Seans Raporu
- 11:28ISYAT Yüzde 4.98 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 020, 006 adet işlem
- 11:27XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 05 artarak (% 0.41 ) 1, 226
- 11:27XU100 Endeks 1, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 6, 874.00 milyon TL de
- 11:26AYEN Yüzde -4.84 oranında düşüşle 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 318, 372 adet işlem
- 11:25ISATR Yüzde -9.69 oranında düşüşle 293, 500.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem