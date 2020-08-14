***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 10:06
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868904
BIST
11:241.082
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -18,26
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
11:247,3765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0356
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3765
En Düşük
7,3269
11:248,7148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0367
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7150
En Düşük
8,6435
11:24462,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,59
|Açılış
|: 462,73
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler11:24
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|3.237.451
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.910.064
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|8.406.034
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|2.047.041
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|954.373
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|8.904.550
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|2,00
|591.825.468
|% 1,01
|
|TUPRS
|79,70
|341.048.808
|% 1,66
|
|THYAO
|10,96
|244.978.120
|% -1,62
|
|ASELS
|17,29
|237.134.770
|% -1,71
|
|GARAN
|6,83
|235.501.154
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,00
|591.825.468
|% 1,01
|
|TSKB
|1,09
|111.634.410
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,08
|190.515.219
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,07
|142.109.439
|% -1,90
|
|KARSN
|3,19
|210.513.840
|% -3,04
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3733
|7,3765
|% 0,48
|
|Euro
|8,7081
|8,7148
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,5977
|9,6458
|% 0,38
|
|Frank
|8,0598
|8,1084
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9596
|1,9694
|% 0,43
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-5,20
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.076
|-15,00
|
|Tam
|3.061
|3.140
|31,20
|
|Yarım
|1.479
|1.519
|15,09
|
|Çeyrek
|742
|759
|7,55
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,75
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|44,74
|44,74
|-0,22
|