***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2020 10:26
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873444
BIST
15:161.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,34
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:167,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:168,8228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:16462,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,26
|Açılış
|: 462,58
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:16
|UTPYA
|7,70
|13.992.112
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.241.233
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.286.656
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,20
|2.965.935
|% -9,39
|
|FENER
|40,72
|700.652.165
|% 9,99
|
|TURSG
|6,11
|690.752.177
|% 2,69
|
|SISE
|6,31
|650.937.989
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,81
|562.260.551
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,77
|532.019.050
|% 4,72
|
|EKGYO
|1,81
|562.260.551
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,77
|532.019.050
|% 4,72
|
|ADESE
|2,15
|263.034.143
|% 5,39
|
|TURSG
|6,11
|690.752.177
|% 2,69
|
|SISE
|6,31
|650.937.989
|% 0,80
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4534
|7,4600
|% 0,36
|
|Euro
|8,8135
|8,8228
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7877
|9,8368
|% -0,55
|
|Frank
|8,1314
|8,1804
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9840
|1,9940
|% 0,40
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-3,48
|
|Altın Gr.
|462
|463
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,64
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|-1,28
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,81
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,71
|
Seans Raporu
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