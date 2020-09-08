***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2020 10:11
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873881
BIST
10:501.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.099
10:507,4791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4791
En Düşük
7,4364
10:508,8336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8370
En Düşük
8,7918
10:50463,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,62
|Açılış
|: 463,94
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,41
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler10:50
|DITAS
|36,30
|3.264.690
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|407.966
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|10.308.038
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|184.022
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|993.609
|% 9,99
|
|DOBUR
|27,00
|11.421
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|5.544
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|5.465.215
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|4.399.974
|% -9,99
|
|BURVA
|54,60
|403.494
|% -9,98
|
|GSRAY
|4,28
|326.931.756
|% 8,08
|
|FENER
|44,42
|259.357.206
|% 9,09
|
|TSPOR
|6,31
|228.906.299
|% 6,59
|
|BJKAS
|3,89
|158.707.976
|% 6,28
|
|THYAO
|10,86
|145.676.624
|% 0,93
|
|GSRAY
|4,28
|326.931.756
|% 8,08
|
|EKGYO
|1,83
|112.149.421
|% 0,55
|
|BJKAS
|3,89
|158.707.976
|% 6,28
|
|YGYO
|0,91
|34.370.220
|% -1,09
|
|TSPOR
|6,31
|228.906.299
|% 6,59
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4726
|7,4791
|% 0,33
|
|Euro
|8,8291
|8,8336
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7841
|9,8332
|% 0,03
|
|Frank
|8,1115
|8,1604
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9860
|1,9959
|% 0,27
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|2,72
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,99
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,13
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:04PRKAB
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 445, 986 adet işlem
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11:02LIDFA
Yüzde 5.44 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 544, 803 adet işlem
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11:01XU100
Endeks 1, 099 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 2, 215.00 milyon TL de
-
11:00HATEK
Yüzde 6.72 oranında artışla 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 603 adet işlem
-
10:59KLGYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 277, 103 adet işlem