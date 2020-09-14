***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2020 10:00
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874867
BIST
11:211.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,10
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:217,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:218,8970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:21468,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,60
|Açılış
|: 468,83
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:19
|GRNYO
|2,75
|27.916.436
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|23.843.219
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,05
|14.164.097
|% -6,83
|
|SRVGY
|23,00
|431.494
|% -5,27
|
|ISGSY
|9,03
|13.193.089
|% -4,95
|
|PETKM
|4,34
|566.259.523
|% 2,12
|
|IHLAS
|1,09
|330.451.062
|% 1,87
|
|FENER
|38,84
|233.151.719
|% -2,66
|
|ASELS
|16,78
|172.711.841
|% 0,90
|
|KRDMD
|3,08
|169.731.994
|% 0,33
|
|IHLAS
|1,09
|330.451.062
|% 1,87
|
|PETKM
|4,34
|566.259.523
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,52
|125.883.872
|% -1,94
|
|IHYAY
|1,26
|76.974.500
|% -2,33
|
|ZOREN
|2,78
|154.565.546
|% 2,21
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4901
|7,4923
|% 0,26
|
|Euro
|8,8879
|8,8941
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,6080
|9,6562
|% 0,78
|
|Frank
|8,2241
|8,2737
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9920
|2,0020
|% 0,29
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|6,13
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,95
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,07
|
|B. Petrol
|39,83
|39,83
|0,00
|
Seans Raporu
11:19
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11:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TAVHL, AKBNK
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11:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 58 artarak (% 0.45 ) 1, 016
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11:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, TKURU, OZRDN, BEYAZ, EGCYO, IHLAS, UZERB, BASCM, ARTI, MERIT
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11:30
KSTUR, MEGAP, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:30
TSPOR, FORMT, ISGSY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında