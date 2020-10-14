***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 11:21
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881462
BIST
11:161.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.179
En Düşük
1.173
11:167,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0308
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9502
En Düşük
7,9010
11:169,3400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0341
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3400
En Düşük
9,2816
11:16484,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,13
|Açılış
|: 484,63
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
484,95
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:16
|ESEN
|12,43
|646.683
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.104.866
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.114.389
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|570.538
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.195.481
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|15.907.123
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,78
|456.616.716
|% -1,07
|
|SISE
|6,78
|302.675.302
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,93
|294.834.742
|% 1,05
|
|KRDMD
|3,61
|252.496.366
|% -0,55
|
|TKFEN
|15,24
|223.795.826
|% 1,33
|
|HLGYO
|2,78
|456.616.716
|% -1,07
|
|EKGYO
|1,93
|294.834.742
|% 1,05
|
|TSKB
|1,18
|171.628.810
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,61
|252.496.366
|% -0,55
|
|ISGYO
|2,15
|124.695.455
|% -0,92
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9456
|7,9499
|% 0,39
|
|Euro
|9,3351
|9,3400
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2156
|10,2669
|% 0,03
|
|Frank
|8,6623
|8,7145
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1124
|2,1230
|% 0,36
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|6,15
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,03
|
|B. Petrol
|42,19
|42,19
|-0,25
|
Seans Raporu
11:16
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11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 12 artarak (% 0.09 ) 1, 298
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