SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,1333
|8,1370
|% 1,05
|Euro
|9,6127
|9,6285
|% 1,19
|Sterlin
|10,7415
|10,7954
|% 1,68
|Frank
|8,8843
|8,9378
|% 1,23
|Riyal
|2,1650
|2,1759
|% 1,13
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|18,98
|Altın Gr.
|494
|494
|10,86
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|Tam
|3.279
|3.364
|18,21
|Yarım
|1.585
|1.627
|8,81
|Çeyrek
|795
|814
|4,40
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|0,23
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,13
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|0,47
Seans Raporu 18:05
- 17:59JANTS Yüzde 9.97 oranında artışla 210.70 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 557 adet işlem
- 17:58MPARK Yüzde 4.07 oranında artışla 17.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 745, 960 adet işlem
- 17:57KUTPO Yüzde 8.57 oranında artışla 34.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 151, 432 adet işlem
- 17:56BFREN Yüzde 7.40 oranında artışla 973.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 436 adet işlem
- 17:55XU100 Endeks 1, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 32, 616.00 milyon TL de