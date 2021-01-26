***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:13
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904340
BIST
11:581.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,38
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.539
En Düşük
1.517
11:587,3865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3774
11:588,9658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0340
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9545
11:58440,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,39
|Açılış
|: 440,41
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
440,13
BIST En Aktif Hisseler11:58
|MAALT
|254,20
|40.318.295
|% 10,00
|
|SANKO
|11,44
|22.280.656
|% 10,00
|
|PARSN
|35,88
|135.663.527
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|25.209.045
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.451.303
|% 9,99
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.553.639
|% -9,99
|
|IZTAR
|22,90
|1.087.842
|% -9,98
|
|GARAN
|9,61
|886.593.800
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,50
|823.234.230
|% 1,21
|
|KARSN
|5,45
|627.399.048
|% 4,81
|
|KOZAL
|120,80
|533.964.383
|% -0,49
|
|ODAS
|4,00
|368.390.713
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,50
|823.234.230
|% 1,21
|
|SKBNK
|1,52
|288.752.688
|% -1,94
|
|TSKB
|1,95
|339.777.518
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,56
|190.191.035
|% -0,64
|
|KARSN
|5,45
|627.399.048
|% 4,81
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3820
|7,3865
|% -0,24
|
|Euro
|8,9581
|8,9658
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,0443
|10,0946
|% -0,46
|
|Frank
|8,2804
|8,3303
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% -0,25
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-1,97
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-12,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|-16,07
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-7,78
|
|Çeyrek
|704
|721
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,00
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|-0,07
|