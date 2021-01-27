***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 14:41
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904684
BIST
15:591.496
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -39,64
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
15:597,3933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0494
|Açılış
|: 7,3670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3967
En Düşük
7,3418
15:598,9586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
15:59437,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 437,19
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler15:57
|KONTR
|48,46
|174.520.406
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|19.738.168
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.542.346
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|58.873.336
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.744.597
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|4,01
|1.569.466.507
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,47
|1.395.132.077
|% -2,76
|
|GARAN
|9,30
|1.231.507.513
|% -2,31
|
|KRDMD
|6,86
|1.023.703.334
|% -0,58
|
|KARSN
|4,76
|914.666.111
|% -5,18
|
|EKGYO
|2,47
|1.395.132.077
|% -2,76
|
|ODAS
|4,01
|1.569.466.507
|% 1,52
|
|TSKB
|1,87
|621.386.561
|% -3,11
|
|SKBNK
|1,49
|410.502.305
|% -0,67
|
|IHLGM
|1,44
|305.675.580
|% -5,26
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3910
|7,3950
|% 0,70
|
|Euro
|8,9547
|8,9602
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,0843
|10,1348
|% 0,25
|
|Frank
|8,2732
|8,3231
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9624
|1,9723
|% 0,54
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,67
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.888
|2.931
|-23,00
|
|Tam
|2.883
|2.956
|-14,96
|
|Yarım
|1.394
|1.430
|-7,23
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,78
|55,78
|0,14
|
Seans Raporu
15:57
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