***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2021 10:39
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910993
BIST
12:221.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,40
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.561
En Düşük
1.550
12:226,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
12:228,4707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4711
En Düşük
8,4198
12:22397,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,60
|Açılış
|: 397,22
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler12:20
|SODSN
|46,20
|664.541
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|2.218.857
|% 9,99
|
|LINK
|38,82
|18.580.619
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|305.059.205
|% 9,97
|
|TMPOL
|21,06
|22.236.065
|% 9,97
|
|IZMDC
|3,60
|31.840.178
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|135.808
|% -10,00
|
|BALAT
|10,22
|344.107
|% -9,96
|
|RODRG
|24,10
|1.106.021
|% -9,94
|
|TACTR
|23,30
|55.710
|% -9,76
|
|SASA
|53,55
|1.226.195.417
|% 7,53
|
|KOZAL
|147,30
|1.049.431.381
|% -3,16
|
|GUBRF
|81,60
|932.816.695
|% 6,67
|
|GARAN
|9,26
|476.959.756
|% -0,75
|
|PETKM
|5,18
|450.013.419
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,48
|191.475.753
|% -0,67
|
|ODAS
|3,99
|390.126.236
|% -1,97
|
|IHLAS
|1,13
|103.910.575
|% -2,59
|
|PETKM
|5,18
|450.013.419
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,44
|202.661.899
|% -0,81
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9690
|6,9739
|% 0,14
|
|Euro
|8,4607
|8,4674
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7084
|9,7571
|% -0,07
|
|Frank
|7,7539
|7,8006
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8498
|1,8591
|% -0,18
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,07
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.638
|2.678
|-14,00
|
|Tam
|2.627
|2.693
|-10,39
|
|Yarım
|1.270
|1.303
|-5,03
|
|Çeyrek
|637
|651
|-2,51
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|63,02
|63,02
|-0,91
|