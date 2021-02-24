***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 12:03
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912118
BIST
12:071.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,66
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
12:077,1605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0553
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1692
En Düşük
7,0712
12:078,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0848
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7248
En Düşük
8,5921
12:07415,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,93
|Açılış
|: 415,46
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler12:07
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|MARTI
|2,45
|42.535.248
|% 9,37
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|DIRIT
|7,22
|220.318
|% -9,98
|
|SASA
|39,00
|1.146.463.979
|% 7,38
|
|KOZAL
|136,10
|871.153.038
|% 2,02
|
|ASELS
|17,65
|818.156.771
|% 3,34
|
|PETKM
|5,28
|744.068.736
|% -2,76
|
|THYAO
|12,85
|610.142.853
|% -1,31
|
|IHLAS
|0,92
|144.380.558
|% -7,07
|
|PETKM
|5,28
|744.068.736
|% -2,76
|
|EKGYO
|2,32
|288.801.456
|% -0,85
|
|SKBNK
|1,41
|157.900.163
|% -1,40
|
|ODAS
|4,07
|446.973.686
|% 2,26
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1552
|7,1605
|% 0,78
|
|Euro
|8,7155
|8,7214
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,1101
|10,1608
|% 1,11
|
|Frank
|7,8532
|7,9005
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9017
|1,9112
|% 0,66
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,69
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.754
|2.796
|24,00
|
|Tam
|2.741
|2.810
|23,39
|
|Yarım
|1.325
|1.359
|11,32
|
|Çeyrek
|664
|680
|5,65
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,04
|
|B. Petrol
|64,39
|64,39
|-0,09
|