***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 10:33
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916458
BIST
10:281.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,04
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.545
En Düşük
1.535
10:287,6835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0689
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
10:289,1321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0639
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
10:28418,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,31
|Açılış
|: 418,63
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:28
|TRILC
|13,31
|82.176
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|16.874.783
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|37.482.914
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|23.440.183
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,98
|3.872.694
|% -8,42
|
|NIBAS
|28,50
|13.095.883
|% -7,59
|
|SONME
|76,50
|251.652
|% -6,25
|
|IZFAS
|7,28
|1.538.858
|% -4,96
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|GARAN
|9,00
|261.921.917
|% 0,00
|
|PETKM
|6,22
|247.516.191
|% -0,16
|
|BIMAS
|68,05
|177.743.686
|% 1,80
|
|KOZAL
|132,50
|174.251.466
|% -0,23
|
|THYAO
|14,77
|166.920.687
|% 0,82
|
|PETKM
|6,22
|247.516.191
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,39
|86.763.771
|% 0,84
|
|GARAN
|9,00
|261.921.917
|% 0,00
|
|TSKB
|1,71
|46.160.208
|% 0,00
|
|BJKAS
|4,67
|100.673.943
|% -2,91
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6803
|7,6835
|% -0,89
|
|Euro
|9,1247
|9,1321
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,6191
|10,6724
|% -0,42
|
|Frank
|8,1860
|8,2353
|% -0,58
|
|Riyal
|2,0421
|2,0523
|% -0,71
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|15,76
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,02
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-0,49
|
Seans Raporu
10:28
daha fazla
-
10:41ISATR
Yüzde 10.00 oranında artışla 250, 459.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
-
10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PETKM, KOZAL
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10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, KCHOL, PGSUS
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10:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 39 artarak (% 0.48 ) 1, 347
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10:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, TRILC, DIRIT, FADE, VKFYO, OZRDN