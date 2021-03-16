***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2021 15:17
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918443
BIST
15:181.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 17,03
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
15:187,4763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0564
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
15:188,9301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0582
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9228
15:18416,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,92
|Açılış
|: 416,61
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ULAS
|5,17
|9.235.124
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.084.614
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|39.555.548
|% 9,98
|
|VAKKO
|17,22
|58.359.188
|% 9,96
|
|TRILC
|21,42
|33.787.415
|% 9,96
|
|AYEN
|7,58
|59.936.480
|% -6,99
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|CASA
|159,00
|1.361.974
|% -6,03
|
|GRNYO
|3,43
|14.009.865
|% -5,77
|
|GARAN
|8,91
|1.072.949.111
|% 2,18
|
|KOZAL
|126,50
|1.048.867.314
|% 2,43
|
|FROTO
|206,50
|954.194.989
|% 8,97
|
|KRDMD
|7,74
|656.184.764
|% 1,98
|
|OTKAR
|439,30
|603.368.170
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,25
|299.093.510
|% 0,90
|
|GARAN
|8,91
|1.072.949.111
|% 2,18
|
|GSRAY
|4,18
|430.361.963
|% 5,82
|
|TSKB
|1,69
|149.962.987
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|656.184.764
|% 1,98
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4697
|7,4763
|% -0,75
|
|Euro
|8,9237
|8,9301
|% -0,65
|
|Sterlin
|10,3350
|10,3868
|% -1,03
|
|Frank
|8,0464
|8,0949
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9860
|1,9959
|% -0,83
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|3,18
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.807
|-34,00
|
|Tam
|2.753
|2.824
|-32,81
|
|Yarım
|1.331
|1.366
|-15,87
|
|Çeyrek
|667
|683
|-7,94
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,00
|68,00
|-0,88
|