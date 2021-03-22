***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 11:49
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919661
BIST
13:081.399
En Yüksek
|Değişim
|: -8,50%
|| -129,90
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
13:087,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 8,99%
|| 0,6483
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
13:089,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 9,30%
|| 0,7989
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
13:08438,09
En Yüksek
|Değişim
|: 8,21%
|| 33,25
|Açılış
|: 438,09
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler13:08
|TRILC
|31,32
|104.900.714
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,14
|11.067.965
|% 8,29
|
|ARSAN
|10,79
|57.814.559
|% 6,52
|
|BJKAS
|6,11
|282.812.509
|% 3,74
|
|UMPAS
|1,82
|533.706
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,06
|24.043.037
|% -10,00
|
|KATMR
|3,69
|23.657.423
|% -10,00
|
|ISMEN
|15,57
|31.885.106
|% -10,00
|
|BRKSN
|10,53
|1.217.959
|% -10,00
|
|SRVGY
|97,20
|7.745.569
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.095.390.255
|% -9,93
|
|FROTO
|212,70
|627.382.315
|% -6,87
|
|THYAO
|12,56
|556.824.196
|% -8,92
|
|SISE
|7,06
|464.539.403
|% -8,31
|
|PETKM
|5,46
|408.306.340
|% -9,75
|
|GARAN
|7,98
|1.095.390.255
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,92
|239.051.198
|% -8,57
|
|YKBNK
|2,40
|202.785.226
|% -9,43
|
|PETKM
|5,46
|408.306.340
|% -9,75
|
|SISE
|7,06
|464.539.403
|% -8,31
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8558
|7,8614
|% 8,99
|
|Euro
|9,3577
|9,3892
|% 9,30
|
|Sterlin
|10,8795
|10,9340
|% 9,09
|
|Frank
|8,4636
|8,5146
|% 9,47
|
|Riyal
|2,0928
|2,1033
|% 9,15
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-12,06
|
|Altın Gr.
|438
|439
|33,68
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.916
|100,00
|
|Tam
|2.856
|2.930
|98,35
|
|Yarım
|1.380
|1.417
|47,58
|
|Çeyrek
|692
|709
|23,79
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,64
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|-0,30
|