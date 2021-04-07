***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 17:26
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924358
BIST
17:361.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:368,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0424
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:369,7363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0658
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:36456,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 456,67
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:36
|CEOEM
|6,60
|80.776.113
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.787.657
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|173.093
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.880.760
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.731
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.308.310
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.077.554.592
|% 2,60
|
|GARAN
|6,82
|1.024.823.500
|% 0,44
|
|JANTS
|917,90
|908.784.911
|% 3,30
|
|BJKAS
|9,14
|896.569.720
|% 0,44
|
|THYAO
|12,87
|836.983.913
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,97
|1.077.554.592
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|431.406.041
|% 0,46
|
|GARAN
|6,82
|1.024.823.500
|% 0,44
|
|TSKB
|1,41
|194.582.076
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|89.229.443
|% -1,41
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1653
|8,1706
|% 0,52
|
|Euro
|9,7265
|9,7363
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,2173
|11,2735
|% 0,04
|
|Frank
|8,7698
|8,8227
|% 0,75
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% 0,41
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-2,04
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,64
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,01
|
|B. Petrol
|62,51
|62,51
|-0,23
|
Seans Raporu
17:36
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17:50XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 15, 734.00 milyon TL de
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17:49MEGAP
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 445, 906 adet işlem
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17:49MEGAP
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 445, 906 adet işlem
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17:47TSPOR
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 131, 264 adet işlem
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17:46DMSAS
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 694, 005 adet işlem