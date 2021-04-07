***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 17:47
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924376
BIST
17:551.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,47
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:559,7253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0548
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:559,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1000
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7400
En Düşük
9,6600
17:55456,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,93
|Açılış
|: 456,96
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:55
|CEOEM
|6,60
|89.206.167
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.822.396
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|174.889
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.880.781
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|33.349.501
|% 9,99
|
|IZFAS
|10,53
|53.059.420
|% -10,00
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.541.652
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|GARAN
|6,85
|1.098.456.544
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,97
|1.085.112.290
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,20
|930.183.961
|% 1,10
|
|JANTS
|904,00
|928.260.113
|% 1,73
|
|THYAO
|12,83
|853.550.704
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,97
|1.085.112.290
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|437.955.322
|% 0,46
|
|GARAN
|6,85
|1.098.456.544
|% 0,88
|
|TSKB
|1,41
|196.715.714
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,69
|90.845.899
|% -2,82
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7093
|9,7253
|% 0,57
|
|Euro
|9,7100
|9,7200
|% 1,04
|
|Sterlin
|11,2102
|11,2664
|% -0,02
|
|Frank
|8,7611
|8,8139
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1682
|2,1791
|% 0,27
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,93
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|