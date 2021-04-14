***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 11:46
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927845
BIST
11:401.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 20,77
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.401
En Düşük
1.381
11:408,0744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0313
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0509
11:409,6688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0283
|Açılış
|: 9,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6469
11:40453,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,45
|Açılış
|: 453,46
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
452,11
BIST En Aktif Hisseler11:40
|DITAS
|14,66
|2.958.373
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|20.066.137
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|3.307.359
|% 9,97
|
|ULAS
|4,86
|3.948.524
|% 9,95
|
|QUAGR
|24,08
|985.859
|% 9,95
|
|BJKAS
|12,16
|70.852.928
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.186.493
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|15.831.663
|% -9,98
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|GARAN
|6,90
|568.286.956
|% 2,99
|
|SASA
|45,62
|506.197.376
|% 7,80
|
|EREGL
|17,29
|347.997.832
|% 1,17
|
|KRDMD
|7,37
|305.433.227
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,17
|243.078.998
|% 2,26
|
|GARAN
|6,90
|568.286.956
|% 2,99
|
|DOHOL
|3,17
|243.078.998
|% 2,26
|
|TSKB
|1,31
|89.089.548
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,14
|114.153.515
|% 2,88
|
|SKBNK
|1,14
|61.060.857
|% 3,64
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0689
|8,0744
|% -0,39
|
|Euro
|9,6581
|9,6688
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,1005
|11,1562
|% -0,12
|
|Frank
|8,7377
|8,7903
|% -0,37
|
|Riyal
|2,1443
|2,1550
|% -0,50
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|1,38
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|64,46
|64,46
|0,79
|