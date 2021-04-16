***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 10:22
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928703
BIST
14:141.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
14:148,0764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0691
|Açılış
|: 8,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
14:149,6824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0762
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
14:14460,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,95
|Açılış
|: 460,24
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,80
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler14:14
|QUAGR
|29,12
|187.200.592
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,57
|4.284.254
|% 9,79
|
|UTPYA
|19,96
|1.116.319
|% 8,18
|
|VERTU
|26,90
|32.663.969
|% 8,12
|
|RYSAS
|3,34
|8.041.566
|% -47,24
|
|PEKGY
|1,80
|10.456.406
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.827.948
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,25
|331.327
|% -9,64
|
|SAMAT
|5,27
|94.179.387
|% -9,14
|
|GARAN
|7,32
|998.885.837
|% 0,14
|
|EREGL
|17,96
|646.077.643
|% -0,39
|
|ODAS
|3,51
|434.870.974
|% -4,62
|
|TUREX
|15,85
|425.084.596
|% -8,80
|
|FROTO
|186,80
|333.873.338
|% 5,06
|
|GARAN
|7,32
|998.885.837
|% 0,14
|
|ODAS
|3,51
|434.870.974
|% -4,62
|
|YKBNK
|2,16
|232.321.189
|% -2,26
|
|TSKB
|1,32
|110.970.804
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,87
|146.374.356
|% 1,63
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0726
|8,0764
|% 0,86
|
|Euro
|9,6750
|9,6824
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,0787
|11,1342
|% 0,66
|
|Frank
|8,7346
|8,7872
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1414
|2,1521
|% 0,56
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|12,33
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,95
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|39,00
|
|Tam
|3.029
|3.108
|41,33
|
|Yarım
|1.464
|1.503
|19,99
|
|Çeyrek
|734
|752
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,96
|66,96
|0,02
|