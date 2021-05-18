***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2021 10:14
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936701
BIST
10:291.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.461
10:298,3397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0280
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3489
En Düşük
8,3073
10:2910,1755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0659
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1856
En Düşük
10,1023
10:29500,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,93
|Açılış
|: 500,88
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,62
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:29
|BRMEN
|2,84
|870.591
|% 9,65
|
|SNPAM
|17,66
|191.081
|% 9,21
|
|VAKFN
|13,45
|116.836.659
|% 7,86
|
|KONYA
|990,70
|20.341.274
|% 5,55
|
|BAKAB
|22,24
|1.788.133
|% 4,51
|
|AYCES
|77,00
|307.089
|% -8,39
|
|BJKAS
|8,47
|56.515.767
|% -4,83
|
|ERSU
|4,21
|437.415
|% -4,32
|
|CMBTN
|255,10
|4.076.143
|% -3,08
|
|TSPOR
|2,28
|25.119.591
|% -2,98
|
|SISE
|8,09
|419.678.601
|% 3,32
|
|GARAN
|8,06
|398.322.787
|% 1,26
|
|THYAO
|13,22
|167.692.618
|% -1,05
|
|KRDMD
|8,30
|136.534.915
|% 1,72
|
|VAKFN
|13,45
|116.836.659
|% 7,86
|
|SISE
|8,09
|419.678.601
|% 3,32
|
|GARAN
|8,06
|398.322.787
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,16
|76.402.669
|% 1,41
|
|AKBNK
|5,21
|114.576.203
|% 1,36
|
|TSKB
|1,37
|25.797.027
|% 1,48
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3360
|8,3397
|% 0,34
|
|Euro
|10,1688
|10,1755
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,7926
|11,8517
|% 0,65
|
|Frank
|9,2388
|9,2945
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2152
|2,2263
|% 0,25
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|2,24
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,51
|28,54
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,11
|
|B. Petrol
|70,08
|70,08
|0,62
|