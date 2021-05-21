***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.05.2021 10:45
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937136
BIST
10:501.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.454
10:508,3739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:5010,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0100
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2000
En Düşük
10,1600
10:50504,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,18
|Açılış
|: 504,66
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler10:50
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|9.118.738
|% 9,91
|
|LUKSK
|62,15
|4.475.525
|% 9,13
|
|JANTS
|95,00
|148.163.446
|% 8,14
|
|SONME
|37,96
|4.399.875
|% 8,03
|
|BRMEN
|2,32
|134.674
|% -9,38
|
|MMCAS
|6,40
|72.000
|% -7,65
|
|SAYAS
|31,08
|9.336.548
|% -6,67
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|RODRG
|17,50
|178.695
|% -4,68
|
|KRDMD
|8,20
|346.468.869
|% 2,24
|
|GARAN
|8,20
|295.609.573
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,32
|232.817.838
|% 1,53
|
|THYAO
|13,62
|188.359.932
|% 0,29
|
|EREGL
|18,93
|179.609.051
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,17
|133.064.103
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,20
|346.468.869
|% 2,24
|
|GARAN
|8,20
|295.609.573
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,32
|232.817.838
|% 1,53
|
|TSKB
|1,37
|37.744.399
|% -0,72
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3709
|8,3739
|% -0,08
|
|Euro
|10,1800
|10,1900
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,8346
|11,8940
|% -0,19
|
|Frank
|9,2941
|9,3501
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2263
|2,2374
|% -0,08
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-0,04
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|-0,17
|