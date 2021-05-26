***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2021 10:50
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938128
BIST
13:261.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,87
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:2610,3420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0267
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:2610,2950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3200
En Düşük
10,2950
13:26517,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,84
|Açılış
|: 517,46
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler13:26
|RYSAS
|3,74
|5.122.431
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.646.223
|% 9,92
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|TDGYO
|7,48
|7.780.811
|% 8,88
|
|KUTPO
|49,50
|3.076.574
|% -10,00
|
|METUR
|29,74
|43.948.594
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|23.431.538
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|BURVA
|26,92
|14.330.303
|% -6,79
|
|GARAN
|8,03
|1.143.870.734
|% 2,95
|
|THYAO
|13,01
|647.223.376
|% 0,85
|
|KOZAL
|123,40
|527.307.513
|% 0,73
|
|TRILC
|46,52
|495.721.142
|% -1,40
|
|KRDMD
|7,93
|421.933.030
|% 2,45
|
|YKBNK
|2,15
|348.980.582
|% 1,42
|
|GARAN
|8,03
|1.143.870.734
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,89
|264.914.120
|% 2,16
|
|TSKB
|1,33
|116.524.330
|% 0,76
|
|DOHOL
|2,98
|248.839.049
|% -2,93
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3322
|10,3420
|% -0,26
|
|Euro
|10,2850
|10,2950
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9213
|11,9811
|% -0,12
|
|Frank
|9,3955
|9,4521
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2444
|2,2556
|% -0,24
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|7,54
|
|Altın Gr.
|518
|518
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.421
|3.472
|27,00
|
|Tam
|3.405
|3.493
|27,84
|
|Yarım
|1.646
|1.690
|13,47
|
|Çeyrek
|825
|845
|6,73
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|-0,05
|