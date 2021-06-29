***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:14
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944706
BIST
11:301.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,40
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.359
11:308,7363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0531
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
11:3010,4050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0348
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
11:30496,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,60
|Açılış
|: 496,06
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler11:30
|TKURU
|271,00
|2.328.974
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|3.924.773
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|12.743.337
|% 9,88
|
|SAMAT
|4,79
|12.950.378
|% -9,11
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|ALKA
|16,41
|8.723.413
|% -7,71
|
|MEGAP
|7,50
|14.824.551
|% -7,64
|
|MEGAP
|7,50
|14.824.551
|% -7,64
|
|THYAO
|13,67
|364.447.918
|% -1,37
|
|GARAN
|8,17
|303.208.109
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,92
|252.002.331
|% -1,03
|
|KUTPO
|58,35
|216.076.854
|% 7,36
|
|KOZAL
|115,70
|156.973.716
|% -0,86
|
|EKGYO
|1,92
|252.002.331
|% -1,03
|
|TSKB
|1,26
|55.658.976
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,17
|83.459.576
|% 0,46
|
|GARAN
|8,17
|303.208.109
|% -0,12
|
|SKBNK
|1,06
|34.704.714
|% -0,93
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7322
|8,7363
|% 0,61
|
|Euro
|10,3995
|10,4050
|% 0,34
|
|Sterlin
|12,0448
|12,1052
|% 0,16
|
|Frank
|9,4381
|9,4949
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3197
|2,3313
|% 0,42
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-9,32
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,02
|74,02
|-0,12
|