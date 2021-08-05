***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2021 10:13
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954909
BIST
10:291.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.415
En Düşük
1.408
10:298,5375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0629
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,5731
En Düşük
8,4628
10:2910,1339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0936
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1691
En Düşük
10,0325
10:29497,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,71
|Açılış
|: 497,69
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler10:29
|VBTYZ
|20,90
|4.114.729
|% 10,00
|
|DAGI
|3,23
|17.795.645
|% 9,86
|
|IDGYO
|4,38
|20.730.379
|% 9,77
|
|PENTA
|44,02
|12.523.997
|% 9,12
|
|MTRYO
|1,88
|1.071.613
|% 8,67
|
|AGYO
|3,28
|25.238.690
|% -7,08
|
|METUR
|4,74
|34.228.306
|% -4,82
|
|SAYAS
|25,14
|17.791.837
|% -4,05
|
|VKING
|5,95
|1.152.987
|% -3,88
|
|EMNIS
|20,00
|11.960
|% -3,75
|
|TUPRS
|96,55
|218.485.995
|% 2,12
|
|GARAN
|9,03
|211.828.615
|% -0,77
|
|THYAO
|12,65
|97.250.052
|% 0,16
|
|EREGL
|20,02
|80.593.961
|% 0,50
|
|ASELS
|16,04
|78.308.824
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,41
|77.551.317
|% -1,63
|
|ODAS
|1,38
|35.568.026
|% 2,22
|
|GARAN
|9,03
|211.828.615
|% -0,77
|
|TSKB
|1,31
|24.558.699
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|22.399.810
|% 0,00
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5328
|8,5375
|% 0,74
|
|Euro
|10,1210
|10,1339
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,8484
|11,9078
|% 0,92
|
|Frank
|9,3818
|9,4383
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2703
|2,2817
|% 0,72
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|0,55
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,06
|
|B. Petrol
|70,28
|70,28
|-0,10
|