***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 15:03
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964850
BIST
15:191.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.385
15:198,6629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0357
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
15:1910,1678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0506
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
15:19493,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,13
|Açılış
|: 493,38
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler15:19
|KIMMR
|3,85
|971.363
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|18.933.717
|% 10,00
|
|UNLU
|6,39
|111.845.841
|% 9,98
|
|PENTA
|163,30
|12.970.242
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|26.636.445
|% 9,93
|
|AVGYO
|2,23
|58.290.027
|% -9,72
|
|NUGYO
|10,93
|81.192.440
|% -8,23
|
|KTSKR
|59,45
|43.377.050
|% -7,47
|
|BJKAS
|6,28
|159.259.231
|% -7,24
|
|NIBAS
|9,00
|12.539.466
|% -5,16
|
|THYAO
|13,12
|834.049.286
|% 0,54
|
|GARAN
|9,26
|560.949.299
|% 0,87
|
|EREGL
|16,38
|516.729.778
|% 1,99
|
|TRILC
|13,08
|491.558.974
|% -2,68
|
|KRDMD
|6,34
|413.479.670
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,40
|225.574.479
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,34
|413.479.670
|% 0,48
|
|THYAO
|13,12
|834.049.286
|% 0,54
|
|PETKM
|6,23
|380.613.533
|% 1,63
|
|GARAN
|9,26
|560.949.299
|% 0,87
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6607
|8,6629
|% 0,41
|
|Euro
|10,1627
|10,1678
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,7700
|11,8290
|% 0,17
|
|Frank
|9,3475
|9,4038
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3012
|2,3128
|% 0,34
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-0,34
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.267
|3.317
|2,00
|
|Tam
|3.253
|3.335
|3,08
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|1,49
|
|Çeyrek
|789
|807
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,06
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|0,85
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, HALKB, VAKBN
-
15:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 61 artarak (% 0.30 ) 1, 221
-
15:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, BURCE, YEOTK, UNLU, KIMMR
-
15:30
OYLUM, BURVA, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:30
UMPAS, NUGYO, EUKYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında