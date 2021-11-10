***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2021 17:24
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976851
BIST
17:591.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,21
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
17:599,8344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1022
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
17:5911,3544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0606
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
17:59587,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 14,67
|Açılış
|: 587,89
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OYLUM
|8,05
|6.910.678
|% 9,97
|
|TURGG
|144,60
|14.013.067
|% 9,96
|
|CEOEM
|9,63
|142.197.665
|% 9,93
|
|IZFAS
|6,69
|3.982.301
|% 9,85
|
|SOKM
|12,75
|448.330.489
|% 9,82
|
|RALYH
|7,97
|76.489.585
|% -9,94
|
|DOKTA
|32,04
|8.845.862
|% -8,98
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|BASGZ
|19,10
|354.661.596
|% -6,65
|
|CUSAN
|9,24
|27.821.400
|% -6,38
|
|PGSUS
|96,10
|511.675.723
|% 0,00
|
|SOKM
|12,75
|448.330.489
|% 9,82
|
|BASGZ
|19,10
|354.661.596
|% -6,65
|
|ODAS
|1,53
|197.232.669
|% -1,29
|
|CEOEM
|9,63
|142.197.665
|% 9,93
|
|SOKM
|12,75
|448.330.489
|% 9,82
|
|IHLGM
|0,85
|27.185.546
|% -1,16
|
|ZRGYO
|2,33
|48.193.713
|% 1,30
|
|BASGZ
|19,10
|354.661.596
|% -6,65
|
|CEOEM
|9,63
|142.197.665
|% 9,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8300
|9,8344
|% 1,05
|
|Euro
|11,3489
|11,3544
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,2283
|13,2946
|% 0,57
|
|Frank
|10,7078
|10,7723
|% 0,67
|
|Riyal
|2,6093
|2,6224
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|28,59
|
|Altın Gr.
|588
|588
|15,25
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|7,90
|7,91
|0,30
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|0,27
|