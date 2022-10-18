***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 11:09
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072635
BIST
14:013.888
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 40,17
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
14:0118,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
14:0118,2696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0224
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
14:01986,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 986,91
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler14:01
|KONYA
|1.928,30
|110.544.775
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|77.795.683
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|20.102.843
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|78.632.326
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|40.117.565
|% 9,96
|
|KIMMR
|7,34
|10.212.417
|% -8,48
|
|OYYAT
|33,40
|105.194.607
|% -6,96
|
|SAYAS
|24,02
|82.983.363
|% -6,46
|
|SNPAM
|13,16
|177.909
|% -5,93
|
|SEKFK
|9,23
|12.826.099
|% -5,43
|
|THYAO
|98,35
|4.235.346.405
|% -0,10
|
|YKBNK
|9,99
|3.070.393.045
|% 2,88
|
|EKGYO
|4,48
|2.532.586.940
|% -0,22
|
|GARAN
|24,80
|2.191.211.571
|% 2,99
|
|ISCTR
|9,63
|2.135.877.685
|% 2,56
|
|EKGYO
|4,48
|2.532.586.940
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,99
|3.070.393.045
|% 2,88
|
|TSKB
|2,71
|733.892.118
|% -0,73
|
|SKBNK
|1,88
|445.076.937
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,63
|2.135.877.685
|% 2,56
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5866
|18,5886
|% 0,05
|
|Euro
|18,2573
|18,2696
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,8785
|20,9832
|% -0,86
|
|Frank
|18,5613
|18,6731
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9328
|4,9576
|% 0,06
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|3,32
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,49
|
|Cumhuriyet
|6.655
|6.756
|-25,00
|
|Tam
|6.680
|6.748
|19,00
|
|Yarım
|3.255
|3.301
|12,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.652
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|0,01
|
|B. Petrol
|91,51
|91,51
|-0,11
|
Seans Raporu
14:01
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-
14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 3 artarak (% 1.07 ) 4, 264
-
14:16XU100
Endeks 3, 888 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 55, 723.00 milyon TL de
-
14:16HLGYO
Yüzde 4.68 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 545, 391 adet işlem
-
14:15AFYON
Yüzde 4.89 oranında artışla 5.36 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 414, 339 adet işlem
-
13:01XU100
Endeks seansı %0, 18 değişimle 3855 puandan