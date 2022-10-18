***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 15:22
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072661
BIST
16:403.841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -6,69
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:4018,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:4018,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:40989,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,67
|Açılış
|: 989,34
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:40
|ARMDA
|174,90
|7.276.393
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.590.130
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.345.742
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|41.007.858
|% 9,96
|
|BARMA
|73,55
|161.175.483
|% 9,94
|
|SAYAS
|23,12
|133.823.262
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.855.081.662
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,40
|13.067.074
|% -7,73
|
|KLRHO
|33,98
|202.147.750
|% -7,21
|
|MEGAP
|4,49
|33.362.432
|% -7,04
|
|THYAO
|97,45
|5.886.702.302
|% -1,02
|
|YKBNK
|9,58
|5.091.506.775
|% -1,34
|
|AKBNK
|15,15
|4.174.171.165
|% 2,02
|
|ASELS
|33,10
|3.578.273.457
|% 1,22
|
|EKGYO
|4,42
|3.438.875.579
|% -1,56
|
|EKGYO
|4,42
|3.438.875.579
|% -1,56
|
|YKBNK
|9,58
|5.091.506.775
|% -1,34
|
|TSKB
|2,67
|959.063.631
|% -2,20
|
|ISCTR
|9,47
|2.906.244.760
|% 0,85
|
|SKBNK
|1,86
|556.524.086
|% -1,59
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5847
|18,5892
|% 0,05
|
|Euro
|18,3110
|18,3178
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,9913
|21,0966
|% -0,33
|
|Frank
|18,6357
|18,7480
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9306
|4,9553
|% 0,01
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|2,73
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,67
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-11,00
|
|Tam
|6.691
|6.767
|38,00
|
|Yarım
|3.260
|3.310
|21,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.656
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,81
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,10
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|-0,70
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:56XU100
Endeks 3, 841 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 82, 018.00 milyon TL de
-
16:56KIMMR
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 794, 508 adet işlem
-
16:55KRTEK
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 26.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 707 adet işlem
-
16:54DITAS
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 31.14 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 976 adet işlem
-
16:53AGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 6.65 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 068, 099 adet işlem