***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 10:20
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075805
BIST
10:054.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 27,73
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.013
En Düşük
3.987
10:0518,6181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
10:0518,4777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0741
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
10:05986,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,67
|Açılış
|: 986,54
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,70
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler10:05
|VAKKO
|33,88
|2.479.271
|% 10,00
|
|BALAT
|11,75
|160.399
|% 9,51
|
|NTGAZ
|32,30
|97.930.890
|% 8,90
|
|BRKSN
|17,02
|1.506.207
|% 8,62
|
|SMRTG
|93,25
|37.842.886
|% 8,49
|
|TRCAS
|21,44
|37.826.082
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,20
|10.045.487
|% -9,98
|
|YKSLN
|10,73
|11.354.626
|% -9,68
|
|VERTU
|32,82
|16.813.277
|% -8,32
|
|YYLGD
|30,00
|7.427.991
|% -7,92
|
|THYAO
|102,00
|355.600.751
|% 0,69
|
|SASA
|127,10
|238.106.389
|% 5,74
|
|SISE
|33,30
|170.080.382
|% 0,24
|
|TUPRS
|383,20
|148.814.574
|% 1,11
|
|KONTR
|102,80
|135.910.621
|% 4,74
|
|EKGYO
|4,43
|111.407.072
|% 0,45
|
|TSKB
|3,05
|39.146.192
|% 1,33
|
|YKBNK
|9,28
|109.236.324
|% 0,76
|
|SKBNK
|2,05
|23.170.040
|% 0,99
|
|DGNMO
|5,09
|40.093.225
|% 0,79
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6125
|18,6181
|% 0,06
|
|Euro
|18,4667
|18,4777
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,4125
|21,5199
|% 0,72
|
|Frank
|18,5819
|18,6938
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,11
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|14,49
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,54
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.634
|6.703
|52,00
|
|Yarım
|3.232
|3.275
|26,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.636
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,69
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,35
|
|B. Petrol
|94,18
|94,18
|1,37
|