***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:08
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100100
BIST
14:044.964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -24,17
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
14:0418,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:0420,1953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0336
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:041.137,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.137,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:02
|SDTTR
|56,65
|5.701.709
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.358.903
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|40.882.892
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,51
|256.712.734
|% 8,68
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|POLTK
|1.737,60
|20.093.400
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.035.732
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|273.733.919
|% -9,91
|
|HKTM
|67,35
|349.401.864
|% -9,66
|
|GOZDE
|21,16
|316.207.625
|% -9,57
|
|THYAO
|131,60
|5.029.593.282
|% 0,30
|
|EREGL
|38,36
|3.313.603.675
|% 1,32
|
|ASELS
|56,95
|3.015.273.372
|% -2,06
|
|KRDMD
|18,12
|2.629.718.123
|% -0,11
|
|KOZAL
|560,10
|2.551.886.157
|% -0,52
|
|EKGYO
|8,59
|1.660.841.650
|% 1,06
|
|YKBNK
|9,26
|1.569.913.378
|% -2,83
|
|KRDMD
|18,12
|2.629.718.123
|% -0,11
|
|SKBNK
|2,69
|362.617.366
|% -1,47
|
|KATMR
|2,09
|273.733.919
|% -9,91
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7780
|18,7797
|% 0,03
|
|Euro
|20,1781
|20,1870
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7264
|22,8403
|% -0,08
|
|Frank
|20,2698
|20,3920
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% -0,00
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|6,35
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|3,91
|
|Cumhuriyet
|7.646
|7.762
|28,00
|
|Tam
|7.681
|7.737
|2,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,15
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,46
|