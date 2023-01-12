***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:31
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101037
BIST
15:104.770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 41,19
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
15:1018,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
15:1020,2252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0350
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
15:101.138,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.138,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,28
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler15:08
|KRDMA
|17,38
|363.490.007
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.881.958
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.993.629
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.568.844
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.674.413
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.579,60
|92.491.799
|% -9,09
|
|CEOEM
|16,79
|18.723.534
|% -8,30
|
|THYAO
|129,70
|8.743.412.927
|% 3,51
|
|KRDMD
|18,10
|6.123.096.833
|% 5,29
|
|ASELS
|54,05
|4.119.003.057
|% 2,37
|
|EREGL
|37,72
|3.827.640.695
|% 2,39
|
|KOZAL
|522,30
|3.583.694.454
|% 0,67
|
|KRDMD
|18,10
|6.123.096.833
|% 5,29
|
|EKGYO
|8,01
|2.705.891.345
|% -0,87
|
|YKBNK
|8,78
|2.369.128.553
|% 2,21
|
|SKBNK
|2,52
|424.699.101
|% -1,18
|
|AKBNK
|16,00
|2.336.233.013
|% -0,62
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7782
|18,7821
|% 0,04
|
|Euro
|20,2108
|20,2237
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7647
|22,8789
|% 0,13
|
|Frank
|20,0599
|20,1807
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,03
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,94
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,36
|
|Cumhuriyet
|7.651
|7.766
|13,00
|
|Tam
|7.695
|7.740
|7,00
|
|Yarım
|3.747
|3.788
|5,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.894
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|0,22
|
|B. Petrol
|83,79
|83,79
|1,12
|
Seans Raporu
15:08
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15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 9 artarak (% 0.83 ) 4, 231
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15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, KRDMA, KNFRT, ARMDA, SDTTR
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15:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, COSMO, VKING
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15:24
SDTTR, OYAKC, GMTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:24
ANSGR, SAYAS, LINK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında