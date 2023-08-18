***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2023 14:49
***SAYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186990
BIST
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17:497.453
En Düşük
|Değişim
|: -4,01%
|| -311,16
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
17:4927,0974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0182
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:4929,4871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0057
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:491.649,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.649,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:47
|KLMSN
|26,62
|119.308.553
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|65.751.165
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|15.253.288
|% 9,99
|
|QNBFL
|213,70
|858.219
|% 9,98
|
|DGGYO
|38,16
|50.961.820
|% 9,97
|
|KNFRT
|16,98
|71.335.847
|% -9,92
|
|BAGFS
|29,82
|250.513.427
|% -9,91
|
|KERVT
|11,26
|232.882.642
|% -9,78
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|GOLTS
|185,00
|185.587.593
|% -9,31
|
|TUPRS
|126,00
|11.645.139.207
|% 2,44
|
|THYAO
|250,00
|8.447.432.609
|% -4,62
|
|EREGL
|41,74
|7.387.957.438
|% -2,39
|
|YKBNK
|15,71
|4.708.479.192
|% -5,98
|
|ASTOR
|129,80
|4.218.293.382
|% -3,49
|
|SKBNK
|4,01
|1.848.183.609
|% -7,18
|
|YKBNK
|15,71
|4.708.479.192
|% -5,98
|
|ZOREN
|4,78
|1.413.297.497
|% -4,78
|
|DOHOL
|13,34
|3.079.165.173
|% 3,89
|
|EKGYO
|8,53
|1.878.291.845
|% -4,48
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0864
|27,1044
|% 0,09
|
|Euro
|29,4797
|29,4935
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3997
|34,5722
|% -0,03
|
|Frank
|30,6316
|30,8162
|% -0,23
|
|Riyal
|7,2034
|7,2395
|% 0,07
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,89
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|3,59
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.079
|11.155
|27,00
|
|Yarım
|5.557
|5.603
|14,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.802
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,03
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|-0,32
|
Seans Raporu
17:47
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17:59GLBMD
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17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
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17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
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17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem