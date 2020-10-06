***SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.10.2020 09:09
***SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erkan Güldoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878411
BIST
10:251.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.165
10:257,7580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7677
En Düşük
7,7419
10:259,1426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1686
En Düşük
9,1224
10:25476,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,21
|Açılış
|: 476,54
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,96
BIST En Aktif Hisseler10:23
|YAPRK
|85,80
|1.328.441
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|43.242.008
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|226.853
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,25
|340.291.750
|% 0,97
|
|SISE
|6,98
|294.129.467
|% -0,57
|
|ODAS
|3,04
|99.200.862
|% 0,66
|
|TURSG
|6,16
|97.801.272
|% 1,32
|
|TKNSA
|8,86
|82.193.107
|% 9,93
|
|GARAN
|7,25
|340.291.750
|% 0,97
|
|SISE
|6,98
|294.129.467
|% -0,57
|
|BSOKE
|2,15
|71.949.982
|% 1,90
|
|ODAS
|3,04
|99.200.862
|% 0,66
|
|SKBNK
|1,67
|32.567.049
|% 1,21
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7548
|7,7588
|% -0,07
|
|Euro
|9,1366
|9,1441
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,0294
|10,0797
|% -0,20
|
|Frank
|8,4382
|8,4890
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0599
|2,0702
|% -0,19
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-1,93
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,57
|41,57
|0,28
|