***SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.04.2021 09:44
***SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Evren Güldoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926516
BIST
12:001.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,81
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
12:008,1927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0381
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
12:009,7482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0450
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
12:00457,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,59
|Açılış
|: 457,91
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler12:00
|PENGD
|4,51
|78.916.767
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|461.494
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|TKURU
|334,80
|6.182.513
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|93.429.634
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.666.241
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,12
|39.185.310
|% -9,01
|
|KRTEK
|15,55
|3.596.722
|% -7,99
|
|NTGAZ
|16,27
|785.440.764
|% -1,57
|
|BJKAS
|12,29
|368.820.570
|% 9,93
|
|EREGL
|16,36
|351.343.141
|% 0,31
|
|GARAN
|6,62
|298.849.189
|% -0,30
|
|PETKM
|6,08
|284.076.937
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,84
|163.469.315
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|157.204.823
|% -0,95
|
|TSKB
|1,35
|82.938.295
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,65
|34.296.041
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,11
|58.358.267
|% -2,63
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1860
|8,1927
|% 0,47
|
|Euro
|9,7391
|9,7482
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,2257
|11,2820
|% 0,75
|
|Frank
|8,8187
|8,8719
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1782
|2,1891
|% 0,47
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,11
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|0,21
|