***SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.09.2021 12:58
***SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erkan Güldoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965858
BIST
13:201.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.390
13:208,9235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,9431
En Düşük
8,8623
13:2010,3425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0132
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
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10,3985
En Düşük
10,2949
13:20495,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,57
|Açılış
|: 495,34
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|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler13:20
|VBTYZ
|20,74
|53.393.355
|% 9,97
|
|EDATA
|11,09
|70.318.368
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|2.098.034
|% 9,40
|
|LINK
|29,44
|11.648.174
|% 7,60
|
|BRMEN
|2,32
|100.018
|% 6,91
|
|RALYH
|5,87
|353.444
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|203.265.298
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|810.889
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,40
|107.392.636
|% -8,87
|
|GARFA
|12,01
|3.506.544
|% -7,40
|
|GARAN
|9,06
|806.639.917
|% 0,00
|
|THYAO
|14,00
|588.407.358
|% 1,60
|
|SISE
|8,20
|457.523.558
|% 0,37
|
|TUPRS
|114,20
|428.839.028
|% 1,33
|
|YKBNK
|2,36
|373.581.162
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,36
|373.581.162
|% -0,42
|
|GARAN
|9,06
|806.639.917
|% 0,00
|
|ODAS
|1,37
|99.569.310
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,79
|107.510.474
|% 0,56
|
|SISE
|8,20
|457.523.558
|% 0,37
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9198
|8,9235
|% 0,07
|
|Euro
|10,3369
|10,3425
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9603
|12,0202
|% 0,25
|
|Frank
|9,4872
|9,5443
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3691
|2,3810
|% 0,00
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|0,29
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|3,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|6,48
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|3,14
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|0,16
|