***SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.10.2021 14:49
***SAYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erkan Güldoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966389
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
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1.408
En Düşük
1.394
18:058,8755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,8300
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|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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8,8851
En Düşük
8,8247
18:0510,3161
En Yüksek
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|: 0,46%
|| 0,0477
|Açılış
|: 10,2700
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|Önceki Kapanış
|: 10,2400
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10,3344
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18:05504,40
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|: 0,60%
|| 2,99
|Açılış
|: 504,40
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|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
504,62
En Düşük
497,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,43
|75.334.525
|% 10,00
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.625.468
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|12.133.707
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.459.478
|% 9,95
|
|BIOEN
|27,00
|242.789.893
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|4.128.816
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.924.377
|% -9,83
|
|UTPYA
|19,93
|4.172.768
|% -7,30
|
|YBTAS
|9.259,80
|236.101
|% -7,30
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|THYAO
|13,87
|1.049.623.657
|% -1,28
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|TUPRS
|116,00
|732.535.657
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|ODAS
|1,43
|170.392.960
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,79
|165.363.268
|% 1,13
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8734
|8,8751
|% 0,22
|
|Euro
|10,3126
|10,3157
|% 0,46
|
|Sterlin
|12,0368
|12,0972
|% 0,65
|
|Frank
|9,5565
|9,6140
|% 0,83
|
|Riyal
|2,3585
|2,3703
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,34
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|81,35
|81,35
|2,07
|